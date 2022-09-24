Иллюстрация домашних предметов

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Завершен27 заявок612 просмотров

Добрый день!

Необходимо нарисовать карикатурные ч/б рисунки домашних предметов. Чем проще чем лучше, чтобы ребенок лет 3-7 узнал предмет.

Предметы: холодильник, морозилка, сыр , молоко, творог, яйца, стол, стул, кастрюля, сковорода, тарелка, вилка, ложка, мусорка, раковина, кран, духовка, чайник, крупа, гречка, макароны, сахар, соль, чай, люстра, вытяжка, батарея, балкон, пылесос, половник, венчик, миксер, стиралка, фен, зубная счетка, зубная паста, шампунь, душ, кран, батарея в ванной

зеркало, расческа, полотенце, телевизор, диван, люстра, ковер, люстра

штора, книга, детская обувь, куртка, шапка, носок, варежки, женская сумка, помада, сапоги мамы, босоножки мамы, ручка, очки солнечные, подушка, одеяло, простынь, мобильный, дверь, дверь в комнату, окно на кухне, туалетная бумага, утюг.

3 года назад
SaenkoN
28 лет
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2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alina_gyuchtash
Алина 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$15
4 дня
Escrow
Прекрасный исполнитель. Выполнила работу в сжатые сроки, каждый этап работы согласовывала и уточняла все детали. Однозначно рекомендую!
С радостью поработала над задачей!

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