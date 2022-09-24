Требуется качественно отрисовать карту оранжереи, которая будет использоваться в мобильном приложении. Исполнитель должен обеспечить четкость изображения при любом увеличении. Доступ к фигме будет предоставлен. Выбор исполнителя планируется сегодня.
Иллюстрация домашних предметов
Добрый день!
Необходимо нарисовать карикатурные ч/б рисунки домашних предметов. Чем проще чем лучше, чтобы ребенок лет 3-7 узнал предмет.
Предметы: холодильник, морозилка, сыр , молоко, творог, яйца, стол, стул, кастрюля, сковорода, тарелка, вилка, ложка, мусорка, раковина, кран, духовка, чайник, крупа, гречка, макароны, сахар, соль, чай, люстра, вытяжка, батарея, балкон, пылесос, половник, венчик, миксер, стиралка, фен, зубная счетка, зубная паста, шампунь, душ, кран, батарея в ванной
зеркало, расческа, полотенце, телевизор, диван, люстра, ковер, люстра
штора, книга, детская обувь, куртка, шапка, носок, варежки, женская сумка, помада, сапоги мамы, босоножки мамы, ручка, очки солнечные, подушка, одеяло, простынь, мобильный, дверь, дверь в комнату, окно на кухне, туалетная бумага, утюг.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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