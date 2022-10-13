SaenkoN

Надежда SaenkoN

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$85
выплачено фрилансерам
36%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Нарисовать Билборд в Corel

    Требуется нарисовать два билборда в Corel, один по самосвалам, другой по тягачам. На каждом разместите логотип компании, контактные данные, одно предложение и логотипы брендов, используемых в технике.

    CorelDRAW
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка логотипа

    Необходима разработка логотипа с учетом индивидуальных предпочтений клиента. Уточните стоимость услуги и условия выполнения заказа. Ожидается креативный подход и уникальный дизайн, соответствующий требованиям бренда.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Посадочную

    Необходимо разработать сайт «под ключ» с главной страницей, информацией о проекте и контактами. Важно обеспечить адаптивный дизайн для мобильных устройств, настроить формы обратной связи в битрикс и интегрировать Гугл Аналитику и Яндекс метрику для отслеживания целей. Сайт должен быть протестирован и корректно отображаться на разных устройствах.

    Адаптивная версткаСоздание сайтов1С-Битрикс
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Инфографика для маркетплейсов

    Требуется разработать 1 слайд для маркетплейсов, вдохновляясь предоставленными примерами. Если дизайн понравится, возможна работа над всеми слайдами. Ожидается индивидуальный подход при сохранении общего стиля.

    Создание инфографики
    Баннеры43 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать дизайн лендинга

    Требуется создать дизайн одностраничного сайта, посвященного услугам ИТ аутстаффинга. Дизайн должен быть современным и удобным для пользователей, подчеркивая основные предложения и преимущества. Ожидается работа с цветовой схемой и типографикой, чтобы привлечь целевую аудиторию.

    Дизайн сайтов67 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт однастраничник

    Требуется быстро создать сайт однастраничник. Рассматриваются готовые наработки и шаблоны. Если у вас есть подходящие решения, отправьте их для обсуждения.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт одностраничник

    Требуется разработка одностраничного сайта с интеграцией формы обратной связи и возможностью добавления аудиофайла. Контент будет предоставлен заказчиком. Обеспечьте удобный и привлекательный дизайн для пользователей.

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Видео для маркетплейсов

    Необходимо создать видео для маркетплейсов, отредактировав длинные исходники. Вырезать кусочки без вспышек и собрать их в одно видео с текстовой инфографикой. Кусочков должно быть около 10, итоговое видео формата 3:4 и размером до 50 МБ.

    Видеомонтаж25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Раскраска

    Требуется дорисовать существующие наклейки и создать новую иллюстрацию для раскраски. Ожидается качественный и оригинальный подход к дизайну.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Раскраска для детей

    Необходимо разработать раскраску для детей с машинкой, к которой прилагаются 3 комплекта тематических наклейек: скорая, милиция и пожарная. Каждое из наклеек должно включать элементы для раскрашивания, чтобы дети могли самостоятельно раскрашивать и наклеивать их на машинку. Формат наклеек будет предоставлен во вложении.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать сайт с платежной системой

    Требуется разработать сайт с интегрированной платежной системой, аналогичной указанному примеру. Сайт должен быть наполнен контентом, а после оплаты материалы должны автоматически отправляться на почту покупателя, которую он указывает при оформлении заказа. Рассмотрим различные варианты реализации проекта.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать в векторе изображение

    Требуется нарисовать в векторе черно-белое изображение сундука с золотом для детской игры. Изображение должно быть без цвета и заднего фона, с упрощением деталей для гравировки на фанере. Вместо чайников необходимо изобразить корону и алмазы.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать изображение/иллюстрацию

    Требуется создать изображение для детской квест-игры 'Поиски сокровищ'. Иллюстрация должна включать мальчика, девочку, пиратскую карту с домашними предметами и сундук с золотом. Избегать черепов и аксессуаров. Формат - png без фона, желательно векторное изображение.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Иллюстрация домашних предметов

    Требуется нарисовать карикатурные черно-белые рисунки домашних предметов, которые легко узнаваемы для детей в возрасте 3-7 лет. Список предметов включает холодильник, кастрюлю, стул, зубную пасту, телевизор и другие. Простота и ясность в рисунках являются ключевыми требованиями.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

VMART
43 года
12 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Раскраска для детей
Не первый раз сотрудничаем с Надеждой, хороший человек и прекрасный заказчик. ТЗ отличное, оплата в срок. Спасибо за доверие, буду рад помочь снова.
Рекомендую! Ооочень понравилась работа, качественно и в срок. Контактировать с Виталием очень приятно. Спасибо за выполненную работу!
Ответный отзыв
VMART
43 года
12 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Раскраска
Понравилось работать с Надеждой! И заказчик позитивный и проект интересный 🎉 всегда на связи, приятный в общении человек, понятное ТЗ и быстрая оплата. Всем рекомендую! Спасибо Вам Надежда!
Работа выполнена просто идеально! Нереально красиво! Очень рада, что работала с таким специалистом!
Ответный отзыв
St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Создать изображение/иллюстрацию
Надежда, благодарю за приятное сотрудничество! Всё отлично!
Рекомендую! все понравилось)
Ответный отзыв
St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нарисовать в векторе изображение
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от нее. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Работы выполнена качественно. Очень порадовалась быстроте исполнения заказа, т.к. изображение нужно было еще вчера. Рекомендую!
Ответный отзыв
alina_gyuchtash
Алина 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Иллюстрация домашних предметов
С радостью поработала над задачей!
Прекрасный исполнитель. Выполнила работу в сжатые сроки, каждый этап работы согласовывала и уточняла все детали. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв