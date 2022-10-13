Требуется нарисовать два билборда в Corel, один по самосвалам, другой по тягачам. На каждом разместите логотип компании, контактные данные, одно предложение и логотипы брендов, используемых в технике.
- Баннеры10 заявокЗакрытгод назад
Необходима разработка логотипа с учетом индивидуальных предпочтений клиента. Уточните стоимость услуги и условия выполнения заказа. Ожидается креативный подход и уникальный дизайн, соответствующий требованиям бренда.Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать сайт «под ключ» с главной страницей, информацией о проекте и контактами. Важно обеспечить адаптивный дизайн для мобильных устройств, настроить формы обратной связи в битрикс и интегрировать Гугл Аналитику и Яндекс метрику для отслеживания целей. Сайт должен быть протестирован и корректно отображаться на разных устройствах.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать 1 слайд для маркетплейсов, вдохновляясь предоставленными примерами. Если дизайн понравится, возможна работа над всеми слайдами. Ожидается индивидуальный подход при сохранении общего стиля.Баннеры43 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется создать дизайн одностраничного сайта, посвященного услугам ИТ аутстаффинга. Дизайн должен быть современным и удобным для пользователей, подчеркивая основные предложения и преимущества. Ожидается работа с цветовой схемой и типографикой, чтобы привлечь целевую аудиторию.Дизайн сайтов67 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется быстро создать сайт однастраничник. Рассматриваются готовые наработки и шаблоны. Если у вас есть подходящие решения, отправьте их для обсуждения.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка одностраничного сайта с интеграцией формы обратной связи и возможностью добавления аудиофайла. Контент будет предоставлен заказчиком. Обеспечьте удобный и привлекательный дизайн для пользователей.Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать видео для маркетплейсов, отредактировав длинные исходники. Вырезать кусочки без вспышек и собрать их в одно видео с текстовой инфографикой. Кусочков должно быть около 10, итоговое видео формата 3:4 и размером до 50 МБ.Видеомонтаж25 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется дорисовать существующие наклейки и создать новую иллюстрацию для раскраски. Ожидается качественный и оригинальный подход к дизайну.Завершен2 года назад
Необходимо разработать раскраску для детей с машинкой, к которой прилагаются 3 комплекта тематических наклейек: скорая, милиция и пожарная. Каждое из наклеек должно включать элементы для раскрашивания, чтобы дети могли самостоятельно раскрашивать и наклеивать их на машинку. Формат наклеек будет предоставлен во вложении.Завершен2 года назад
Требуется разработать сайт с интегрированной платежной системой, аналогичной указанному примеру. Сайт должен быть наполнен контентом, а после оплаты материалы должны автоматически отправляться на почту покупателя, которую он указывает при оформлении заказа. Рассмотрим различные варианты реализации проекта.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется нарисовать в векторе черно-белое изображение сундука с золотом для детской игры. Изображение должно быть без цвета и заднего фона, с упрощением деталей для гравировки на фанере. Вместо чайников необходимо изобразить корону и алмазы.Завершен3 года назад
Требуется создать изображение для детской квест-игры 'Поиски сокровищ'. Иллюстрация должна включать мальчика, девочку, пиратскую карту с домашними предметами и сундук с золотом. Избегать черепов и аксессуаров. Формат - png без фона, желательно векторное изображение.Завершен3 года назад
Требуется нарисовать карикатурные черно-белые рисунки домашних предметов, которые легко узнаваемы для детей в возрасте 3-7 лет. Список предметов включает холодильник, кастрюлю, стул, зубную пасту, телевизор и другие. Простота и ясность в рисунках являются ключевыми требованиями.Завершен3 года назад