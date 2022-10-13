Необходимо разработать раскраску для детей с машинкой, к которой прилагаются 3 комплекта тематических наклейек: скорая, милиция и пожарная. Каждое из наклеек должно включать элементы для раскрашивания, чтобы дети могли самостоятельно раскрашивать и наклеивать их на машинку. Формат наклеек будет предоставлен во вложении.