Что ж, отсидев около 10 лет своей жизни на художественных курсах, потратив годы на изучение анатомии и цветовой теории, испробовав себя в целой куче разных стилистик и (как неожиданно!) захотев посвятить себя иллюстрациям и дизайну в будущем, - я решаю брать заказы, дабы мои умения не остались совсем уж незамеченными, а труды неоправданными.
Что я могу?
Иллюстрирую в детском, "мультяшном" стиле;
Пишу портреты в реализме;
Рисую арты и фанарты в собственной выработанной стилистике (для души, так сказать).
Правки делаю бесплатно.
Буду полезна тем, кому нужен качественно и быстро выполненный арт / портрет / иллюстрация. К работе приступлю практически сразу. Открыта к обсуждению всех мелочей, отвечу на все вопросы.
Telegram/WhatsApp: +77019324053
Email: [email protected]
Портфолио
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