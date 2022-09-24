Детские книжные иллюстрации; портреты в реализме; арты в персональном стиле. Качественно, быстро и на ваш вкус

Что ж, отсидев около 10 лет своей жизни на художественных курсах, потратив годы на изучение анатомии и цветовой теории, испробовав себя в целой куче разных стилистик и (как неожиданно!) захотев посвятить себя иллюстрациям и дизайну в будущем, - я решаю брать заказы, дабы мои умения не остались совсем уж незамеченными, а труды неоправданными.

Что я могу?

Иллюстрирую в детском, "мультяшном" стиле;

Пишу портреты в реализме;

Рисую арты и фанарты в собственной выработанной стилистике (для души, так сказать).

Правки делаю бесплатно.

Буду полезна тем, кому нужен качественно и быстро выполненный арт / портрет / иллюстрация. К работе приступлю практически сразу. Открыта к обсуждению всех мелочей, отвечу на все вопросы.

Telegram/WhatsApp: +77019324053

Email: [email protected]