Здравствуйте, я – копирайтер с опытом 10 лет. Выполняю множество видов работ:

Статьи;

Продающие тексты;

Описания;

Отзывы;

Рерайт;

Копирайт;

Рассказы;

Эссе.

К каждому заказу подхожу ответственно и вникаю в подробности. Никогда не срываю сроки.