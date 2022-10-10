Здравствуйте, я – копирайтер с опытом 10 лет. Выполняю множество видов работ:
Статьи;
Продающие тексты;
Описания;
Отзывы;
Рерайт;
Копирайт;
Рассказы;
Эссе.
К каждому заказу подхожу ответственно и вникаю в подробности. Никогда не срываю сроки.
Я против войны в Украине!
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