История для инстаграм обменника в указанном стиле.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок432 просмотра

Необходимо сделать историю, по размерам instagram истории. На истории должен быть сприсок городов разны стран и флаги, выше - обналичим вашу криптовалюту. Работа нужна хорошего качества, всякую шляпу из canva и прочих ресурсов не приму.

3 года назад
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