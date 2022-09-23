Требуется создать иллюстрацию собаки Патрона с предоставленной детализацией. Оплата составляет 400-500 грн, срок выполнения 3-4 дня.
Нарисовать иконки для сайта
Добрый день. Нужно нарисовать 5 иконок для сайта: https://rabota-dla-devushek.ru/
Иконки для второго экрана - категории.
Заказ желательно выполнить в короткие сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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