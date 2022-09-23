Нарисовать иконки для сайта

Специалист реально высокого уровня! Работать было приятно. Все сделано четко по тз. Это именно то, что я искал. Сроки соблюдены четко (хотя и короткие). Вобщем остался не просто доволен, а в приятном восторге! Очень рекомендую Максима к сотрудничеству!