Нарисовать иконки для сайта

$30
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Завершен11 заявок503 просмотра

Добрый день. Нужно нарисовать 5 иконок для сайта: https://rabota-dla-devushek.ru/

Иконки для второго экрана - категории.

Заказ желательно выполнить в короткие сроки.

3 года назад
aleksandrson01
Александр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$40
2 дня
Escrow
Специалист реально высокого уровня! Работать было приятно. Все сделано четко по тз. Это именно то, что я искал. Сроки соблюдены четко (хотя и короткие). Вобщем остался не просто доволен, а в приятном восторге! Очень рекомендую Максима к сотрудничеству!
Быстро нашли общий язык и с помощью конструктивных правок Александра успешно выполнил заказ. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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