Нужна виньетка, только в спортивном стиле

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок518 просмотров

Добрый вечер всем! 

Нужно сделать по типу школьной виньетки, но, только в спортивном стиле для футбольной команды

К каждому человеку требуется отдельная  надпись, надпись указана в скобка

Жду! 

3 года назад
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