Сделать 60 картинок для озон

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен27 заявок685 просмотров

Сделать 60 картинок наборов ножей для озон такого плана, более подробное ТЗ предоставлю исполнителю

https://www.ozon.ru/product/nabor-kuhonnyh-nozhey-indome-iz-4-predmetov-424191875/

https://www.wildberries.ru/catalog/83269549/detail.aspx?targetUrl=XS

https://www.wildberries.ru/catalog/91570043/detail.aspx?targetUrl=XS

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$130
7 дней
Escrow
Все отлично! Роман настоящий профессионал своего дела! Работаем не в первый раз, только положительные впечатления! Очень приятный в общении и делает все хорошо, быстро и качественно! Рекомендую!
Работаем второй раз и все также на высоте, отличная коммуникация, быстрая оплата и четко поставленные задачи. Спасибо за интересный проект, до будущих заказв!

Заявки фрилансеров

Евгения
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Ляйсан
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Поля
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Влад
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алена
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александра
 
42 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Мазур
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
107 отзывов
3 года назад
Чулпан
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Яна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
9 дней назад
3 года назад
Аглая
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
53 года
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
34 отзыва
3 года назад
Авик
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Абдулла
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
12 дней назад
105 отзывов
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
53 отзыва
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Створення елементів для інстаграм маски

    Необхідно створити декілька елементів для інстаграм маски, включаючи собаку Патрона, кісточку, ковбасу, м'ячик, чорного кота та медаль. Додано референси для собачки Патрона. Вказати ціну проєкту та терміни виконання, а також окрему вартість ілюстрації собаки Патрона.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Векторные иллюстрации для категорий в зоомагазине

    Требуется разработать 20 векторных иллюстраций в формате SVG для категорий интернет-магазина зоотоваров. Необходимо создать единый стиль и палитру для векторных изображений, основываясь на предоставленном примере.

    Иллюстрации и Рисунки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать 330 картинок

    Требуется создание 330 картинок. Возможен выбор нескольких исполнителей. Заявки должны содержать цену. Подробное техническое задание будет предоставлено позже.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 2D иллюстрация одного персонажа в стиле арт-дэко

    $76

    Необходимо создать 2D иллюстрацию балерины в голубом платье в стиле арт-дэко. Балерина должна быть изображена в позе с легким поворотом лица, с пламем, уходящим от правого нижнего до левого верхнего края. Текст 'ПЛАМЯ СИБИРИ 2022' в шрифте арт-дэко. Цветовая гамма включает голубые, красные и желтые оттенки. Размер 4х3.

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать эскиз тату

    Необходимо нарисовать эскиз татуировки в виде батарейки, которая может быть размещена на бицепсе или в другом месте. Желательно добавить интересные элементы, чтобы сделать изображение более привлекательным. Заказчик ищет оригинальное решение, отражающее его энергичный и веселый характер.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • История для инстаграм обменника в указанном стиле.

    Необходимо разработать историю для Instagram обменника с изображениями городов разных стран и флагов. Вверху разместить текст 'Обналичим вашу криптовалюту'. Требуется высокое качество работы, шаблоны из Canva и аналогичных ресурсов не принимаются.

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Музыкальную обложку

    $300

    Требуется разработка музыкальной обложки с уникальной иллюстрацией. Обложка должна соответствовать тематике музыки и привлекать внимание слушателей. Уделите внимание деталям и оригинальности дизайна.

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    3 года назад