Векторные иллюстрации для категорий в зоомагазине

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Необходимо нарисовать 20 векторных иллюстраций в формате SVG для категорий интернет магазина зоотоваров. Нужно выработать единый стиль: формы, палитру для векторных изображений на сайте. Прикрепляю пример

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