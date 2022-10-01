Сделать 330 картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен13 заявок746 просмотров

Сделать 330 картинок, возможно выберу 2 исполнителей.

Более подробное ТЗ предоставлю. Оплата карта или юмани.

Заявки без цен рассматриваться не будут.

3 года назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$250
7 дней
Все супер! Роман проделал большой объем работы, очень красиво и качественно сделал нам 330 картинок согласно ТЗ. Работа выполнена на 5+! Рекомендую!
Елена отличный заказчик и просто приятный человек, был рад сотрудничеству и благодарен за интересный заказ. Четкая задача и быстрая оплата, все на высоте. Продолжаем работу дальше!

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Влад
 
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roman_loginov
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