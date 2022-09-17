Добрый день. Тема: кворк "2D иллюстрация".1. идея: нужно пересовать (1) (этот рисунок в последствии перенесётся акрилом на ткань). фон не обязателен можно просто темный. в правом нижнем углу стоит балерина в позе (поза такая же как и на (1), только может с незначительными изменениями, что бы может смотрелось более оживленно и анатомически верно), лицо повернуто слегка вбок, платье в голубых оттенках. Пламя может быть любой формы, только главное чтобы оно шло от правого нижнего и до левого верхнего края (может не до конца). также нужен текст "ПЛАМЯ СИБИРИ 2022" можно в том же месте как и на (1), но не обязательно на том же, шрифт арт-дэко2. цветовая гамма: балерина в голубом платье и с распущенными рыжими волосами; пламя должно быть разный цветов (красный, желтый, голубой, фиолетовый... как в референсах), текст любого подходящего цвета.3. персонаж один4. рефы5. арт-дэко (эпично, величаво и роскошно)6. размер 4х3 возможно?