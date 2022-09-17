Необходимо нарисовать эскиз татуировки в виде батарейки, которая может быть размещена на бицепсе или в другом месте. Желательно добавить интересные элементы, чтобы сделать изображение более привлекательным. Заказчик ищет оригинальное решение, отражающее его энергичный и веселый характер.
2D иллюстрация одного персонажа в стиле арт-дэко
Добрый день. Тема: кворк "2D иллюстрация".1. идея: нужно пересовать (1) (этот рисунок в последствии перенесётся акрилом на ткань). фон не обязателен можно просто темный. в правом нижнем углу стоит балерина в позе (поза такая же как и на (1), только может с незначительными изменениями, что бы может смотрелось более оживленно и анатомически верно), лицо повернуто слегка вбок, платье в голубых оттенках. Пламя может быть любой формы, только главное чтобы оно шло от правого нижнего и до левого верхнего края (может не до конца). также нужен текст "ПЛАМЯ СИБИРИ 2022" можно в том же месте как и на (1), но не обязательно на том же, шрифт арт-дэко2. цветовая гамма: балерина в голубом платье и с распущенными рыжими волосами; пламя должно быть разный цветов (красный, желтый, голубой, фиолетовый... как в референсах), текст любого подходящего цвета.3. персонаж один4. рефы5. арт-дэко (эпично, величаво и роскошно)6. размер 4х3 возможно?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется иллюстрация для фан арта по аниме JoJo’s Bizarre Adventure. На фоне фотографии девочки необходимо нарисовать персонажа Наранчу в качестве подарка на день рождения.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Требуется нарисовать обложку для фанфика, учитывая предоставленные референсы. Ожидается качественная иллюстрация, соответствующая тематике произведения.Иллюстрации и Рисунки59 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать историю для Instagram обменника с изображениями городов разных стран и флагов. Вверху разместить текст 'Обналичим вашу криптовалюту'. Требуется высокое качество работы, шаблоны из Canva и аналогичных ресурсов не принимаются.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Требуется разработка музыкальной обложки с уникальной иллюстрацией. Обложка должна соответствовать тематике музыки и привлекать внимание слушателей. Уделите внимание деталям и оригинальности дизайна.Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт3 года назад
Меблева компанія з Вінниці шукає фрилансерів для постійного закупівлі рекламних креативів. Потрібні якісні ілюстрації та рисунки для реклами. Співпраця на тривалій основі.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо объединить несколько картинок в один логотип. Возможно, потребуется доработка или изменение некоторых элементов для достижения целостного результата. Некоторые изображения нужны только для ориентира, не все будут использованы в финальной версии.Иллюстрации и Рисунки27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать 5-6 графических рисунков для проекта реконструкции здания. Рисунки должны отображать концепцию и детали проекта, учитывая архитектурные особенности.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать карикатурные черно-белые рисунки домашних предметов, которые легко узнаваемы для детей в возрасте 3-7 лет. Список предметов включает холодильник, кастрюлю, стул, зубную пасту, телевизор и другие. Простота и ясность в рисунках являются ключевыми требованиями.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад