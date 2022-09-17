Намалювати собаку патрона

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок267 просмотров

Потрібно намалювати собаку Патрона

У файлі вся необхідна деталізація 

Ціна 400-500 грн

Термін 3-4 дні 

https://docs.google.com/document/d/1owDmkcjMdBgBAU7TqGhGuw-CeWrR_mLzeKXT88FQ-6s/edit

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