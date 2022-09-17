Намалювати собаку патрона

Необходимо нарисовать эскиз татуировки в виде батарейки, которая может быть размещена на бицепсе или в другом месте. Желательно добавить интересные элементы, чтобы сделать изображение более привлекательным. Заказчик ищет оригинальное решение, отражающее его энергичный и веселый характер.