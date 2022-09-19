Сделать Video Logo Intro на готовом шаблоне от Envato! After Effects.

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Закрыт14 заявок642 просмотра

Сделать Video Logo Intro на готовом шаблоне от Envato!

Есть готовый, купленный, лицензионный шаблон. Необходимо в After Effects поместить туда логотип и текст.

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