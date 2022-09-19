Требуется создать простую анимацию для клипа с песней в стиле реп-хип-хоп. Анимация должна быть связана с сюжетом о коне, девушке и парне, продолжительностью 3.45. Ожидается креативный и яркий подход к визуализации. Обратите внимание на соответствие стилю музыки.
Сделать Video Logo Intro на готовом шаблоне от Envato! After Effects.
Сделать Video Logo Intro на готовом шаблоне от Envato!
Есть готовый, купленный, лицензионный шаблон. Необходимо в After Effects поместить туда логотип и текст.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать анимацию стикменов длительностью около 4 минут с синхронизацией английской озвучки и действий в видео. Озвучка и сценарий предоставлены. Проект нужно выполнить в течение 1-3 дней. При успешном выполнении возможна долгосрочная работа и повышение ставки.Анимация3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $45
Требуется разработка креативного баннера с анимацией. Использовать образы Илона Маска, логотипы Tesla, Binance и Forex. Форматы: 1170x200, 340x520, 728x90, 160x600. Фокус на привлечении внимания и решении проблем клиента.Анимация6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется SVG анимация буквы 'O' в логотипе, которая должна мигать как кнопка 'включения'. Необходимы уверенные навыки в Illustrator. Логотип должен быть готов сегодня до 21:00.Анимация5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать анимации для игры, где насекомые стоят на месте. Нужно реализовать анимации для божьей коровки, муравьев (городской, пустынный, лесной) и водомерки. Каждое насекомое должно иметь несколько анимаций, которые будут статичными, но имитировать движение.Анимация7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка анимаций в стиле игры Don't Starve Together. Необходимо создать эффекты: наступление зимы с бурей, переход в ночь, дождь без облаков, дуновение ветра, удар молнии, солнечные лучи без солнца и пролетающие птицы вид сверху. Ознакомьтесь с иллюстрациями и летсплеями игры для точного воспроизведения стиля.Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать анимацию для svg-картинки, где у обезьяны будет болтыхаться нос и выпучиваться глаза. Длительность анимации должна составлять 1.2-1.5 сек. На выходе необходимо предоставить анимацию с исходником, где каждый кадр будет в формате svg.Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать анимацию логотипа с плавным появлением, аналогично представленному примеру. Включить детали о цене и сроках выполнения работы.Анимация20 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необхідно виготовити анімоване відео для YouTube. Заявка передбачає ознайомлення з прикладами та ідеями для створення відео. Очікується креативний підхід та якісна реалізація анімації.Анимация11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание анимированного рекламного ролика длительностью 5-8 секунд с озвучкой. Сюжет и описание персонажей (осминоги) предоставлены. Возможна реализация как в 2D, так и в 3D анимации. Укажите цену, срок выполнения и примеры необычных рекламных роликов.Анимация3 заявкиЗакрыт3 года назад