Анимации насекомых для игры

Добрый вечер! Нужно сделать несколько анимаций для игры. Важно, что ВСЕ насекомые в анимациях должны стоять на месте, то есть, например, муравей шевелит лапками, как будто бы идёт, но на самом деле стоит на месте. Вот список анимаций:

- божья коровка летит

- божья коровка села

- божья коровка взлетела

- божья коровка ползёт

- божья коровка летит с листиком

- божья коровка летит с капелькой воды

Далее в игре есть три типа муравья - городской (серый), пустынный (коричнево-оранжевый) и лесной (тёмно-зелёный). Вы рисуете одну анимацию и раскрашиваете её в три цвета для каждого типа муравья. Вот список анимаций:

- муравей ползёт

- муравей ползёт с листиком

- муравей ползёт с капелькой воды

- муравей дерётся

Далее водомерка. Её необходимо реализовать так, как будто бы она скачет по воде, прыгает по воде. То есть опять же Вы рисуете как будто она подпрыгивает и приземляется на месте. Вот анимации:

- водомерка прыгает

- водомерка прыгает с листиком

РАКУРС, с которого должно быть изображено каждое насекомое, прикреплён в примере (на примере божьей коровки)