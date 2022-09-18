Требуется разработка анимаций в стиле игры Don't Starve Together. Необходимо создать эффекты: наступление зимы с бурей, переход в ночь, дождь без облаков, дуновение ветра, удар молнии, солнечные лучи без солнца и пролетающие птицы вид сверху. Ознакомьтесь с иллюстрациями и летсплеями игры для точного воспроизведения стиля.
Анимации насекомых для игры
Добрый вечер! Нужно сделать несколько анимаций для игры. Важно, что ВСЕ насекомые в анимациях должны стоять на месте, то есть, например, муравей шевелит лапками, как будто бы идёт, но на самом деле стоит на месте. Вот список анимаций:
- божья коровка летит
- божья коровка села
- божья коровка взлетела
- божья коровка ползёт
- божья коровка летит с листиком
- божья коровка летит с капелькой воды
Далее в игре есть три типа муравья - городской (серый), пустынный (коричнево-оранжевый) и лесной (тёмно-зелёный). Вы рисуете одну анимацию и раскрашиваете её в три цвета для каждого типа муравья. Вот список анимаций:
- муравей ползёт
- муравей ползёт с листиком
- муравей ползёт с капелькой воды
- муравей дерётся
Далее водомерка. Её необходимо реализовать так, как будто бы она скачет по воде, прыгает по воде. То есть опять же Вы рисуете как будто она подпрыгивает и приземляется на месте. Вот анимации:
- водомерка прыгает
- водомерка прыгает с листиком
РАКУРС, с которого должно быть изображено каждое насекомое, прикреплён в примере (на примере божьей коровки)
Заявки фрилансеров
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