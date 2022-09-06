Ищу 2Д аниматора

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок618 просмотров

Нужен 2Д аниматор для создания 35 секундных - двухминутных короткометражных мультиков по примеру.

Ищу человека для работы в долгосрок, рост оплаты за вашу работу определяется качеством вашей роботы и соблюдением сроков её выполнения.

Первый месяц 30$\минута анимации.

Если хорошо сработаемся сразу, пробный срок будет еще меньше.

3 года назад
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