Создать анимацию собаки на авто

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок315 просмотров

Задача: требуется создать анимацию для 404 страницы на сайте.

Концепция: собака едет за рулем авто, с развивающимися ушами по ветру и говорит «еду за запчастями»

Референсы собак

● Собака должна быть с длинным носом

● Шкодная

● Смешная

https://disk.yandex.ru/i/K5Lnw7wZI-xheQ

https://disk.yandex.ru/i/VHdyC_-GeCDBvg

Референс анимации

https://codepen.io/az-b/pen/WNEabzO

● Собака объезжает какие-то предграды

● Двигается из стороны в сторону

● Подпрыгивает на машине

3 года назад
webdancecolor
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Ильдар
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антон
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • CG-специалист

    Необходимо смоделировать и анимировать короткий ролик длиной 10-15 секунд. В качестве примера предоставлен ролик, который поможет понять требования к анимации и дизайну. Ожидается высокий уровень исполнения и внимание к деталям.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D аниматор Maya + layout

    $370

    Ищется 3D аниматор Maya и Layout артист для создания детского мультика длительностью 1 минута. Все ассеты и заготовки по анимации предоставляются. Необходимо анимировать согласно сценарию и расставить ассеты на сцене. Портфолио обязательно.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интро для ютюб канала

    Требуется разработка интро для YouTube канала, посвященного путешествиям. Необходима анимация длительностью 10-15 секунд с динамичной, красочной графикой и этническими вставками. Музыка уже готова, нужно адаптировать ее под визуал. Референс - интро из мультсериала «Корпорация заговор». Поделитесь своими предложениями по реализации.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимировать 100 картинок

    Необходимо анимировать 100 изображений, предоставленных в формате PNG. Исходники имеются в послойном виде. Требуется внимание к деталям и умение работать с анимацией.

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация 2d

    Требуется разработать 2D-анимационный фильм по рассказу с хронометражем 5-6 минут. Сценарий и раскадровка предоставлены, звук также готов. Сроки исполнения ограничены, важно учитывать все детали и поддерживать качество анимации.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация

    Необходимо анимировать картинку, добавив объекты: мужчина, который машет рукой, и движущаяся кошка. Длительность анимации 3-5 секунд. Задача включает оценку возможности выполнения и стоимости. В дальнейшем планируется создание множества различных рисунков.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация для рекламного ролика

    Требуется разработка анимации для рекламного ролика. Необходимо проработать визуальные эффекты и анимационные сцены, чтобы привлечь внимание аудитории и донести рекламное сообщение.

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация 3d

    Требуется анимация 3D персонажа длительностью менее 10 секунд. Оплата стартует с 5$ и может увеличиваться до 20$ в зависимости от качества работы. Опыт и проработка анимации приветствуются.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад