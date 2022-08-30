Требуется разработка интро для YouTube канала, посвященного путешествиям. Необходима анимация длительностью 10-15 секунд с динамичной, красочной графикой и этническими вставками. Музыка уже готова, нужно адаптировать ее под визуал. Референс - интро из мультсериала «Корпорация заговор». Поделитесь своими предложениями по реализации.