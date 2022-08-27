Необходимо анимировать картинку, добавив объекты: мужчина, который машет рукой, и движущаяся кошка. Длительность анимации 3-5 секунд. Задача включает оценку возможности выполнения и стоимости. В дальнейшем планируется создание множества различных рисунков.
Анимация 2d
Необходимо сделать анимационный фильм по рассказу. Хронометраж 5-6 минут. Есть сценарий, есть раскадровка, есть звук. Сроки ограничены.
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