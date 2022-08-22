Внимание!

1. Не подавайте заявку, если внимательно не ознакомились с примерами ТЗ и роликами по ним!

2. Не подавайте заявку, если вы занимались только коммерческой анимацией и моушен-дизайном!

Требуется сделать анимационный ролик по сценарию хронометражем 30-40 сек включая всю рисовку. Ставка от 250р/сек. Ставка может быть увеличена в зависимости от квалификации аниматора.

Примеры роликов:

https://www.youtube.com/watch?v=L0vEa3IY76c&t

https://www.youtube.com/watch?v=hKZ1116GmhI