Требуется разработка 5-минутного обучающего видео ролика для детей на тему истории региона и гончарства. Анимация может быть выполнена в 2D или 3D. Озвучка может быть предоставлена заказчиком. В приложении находится текст, по которому необходимо создать анимацию.
Покадровая анимация
Внимание!
1. Не подавайте заявку, если внимательно не ознакомились с примерами ТЗ и роликами по ним!
2. Не подавайте заявку, если вы занимались только коммерческой анимацией и моушен-дизайном!
Требуется сделать анимационный ролик по сценарию хронометражем 30-40 сек включая всю рисовку. Ставка от 250р/сек. Ставка может быть увеличена в зависимости от квалификации аниматора.
Примеры роликов:
https://www.youtube.com/watch?v=L0vEa3IY76c&t
Заявки фрилансеров
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