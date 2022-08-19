Требуется создать короткую анимацию в стиле Friday Night Funkin, длительностью до 10 секунд. Персонажи будут предоставлены позже. Постоянность в работе обеспечит рост оплаты. Задача не сложная, ожидаются предложения от заинтересованных фрилансеров.
Сделать gif анимацию элемента дизайна
Уважаемые фрилансеры, в приложении вы можете ознакомиться с графическим элементом, который необходимо анимировать: необходимо реализовать плавное вращение данного элемента по часовой стрелке. На выходе нам нужно получить формат gif. Ждем ваших предложений, исполнителя выбираем сегодня. Также исполнителю предоставим исходник фигмы.
Срок выполнения: один день
Заявки фрилансеров
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