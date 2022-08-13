Есть две задачи: во первых, изменить гифку которую я имею с разрешением 1280х720 до 320х180 с минимальной потерей качества. Во вторых, есть два коротких видео в формате .mp4 с очень геморройным бекграундом: когда его играешь, бекграунд вроде такой как нужно, но когда программист вставит это видео на сайт, оно сразу меняется (совсем немного, но с бекграундом сайта уже не сливается). Помимо хеша пытались менять значение hsb, но все равно не помогает. Либо же вообще убрать бекграунд с этих видео