Требуется создать анимационный ролик длительностью 15 секунд

-предложить сценарий

-сделать анимацию

Нужно сделать не хуже, чем здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=KQetFEAUlys https://www.youtube.com/watch?v=d28rpibHDpY https://www.youtube.com/watch?v=U-xllH6AtRU https://www.youtube.com/watch?v=3R8B6ALNVg8

Если у вас есть опыт в создании анимационных роликов для рекламы - присылайте ваши работы и предложение по ценам и срокам

Задание только для исполнителей с хорошими отзывами!