3d анимации для ГК игры

Добрый день!

Я из гиперказуальной студии, в поисках 3D аниматора, который сможет сделать анимации для персонажей:

Хагги Вагги, Кисси Мисси, Килли Вилли, Скари Лари - это по сути одни и те же персонажи. просто нужно будет перекинуть анимации с одного на всех (скелет такой же)

Мужчина, девушка

Сиренеголовый, Cartoon Cat

Ходячее молоко

Единорог

Кентавр-девушка

В основном нужны айдлы, объятия, флекс, прыжок в экран и тп. Более детально обязательно распишу, если согласитесь сотрудничать с нами.

Возьмётесь за ГК проект? Есть ли у вас опыт работы с игровыми студиями/игровыми анимациями для лоупольных моделей? Сколько времени обычно занимает работа над анимацией лоупольного персонажа в среднем?