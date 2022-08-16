3d анимации для ГК игры

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Закрыт2 заявки326 просмотров

Добрый день!

Я из гиперказуальной студии, в поисках 3D аниматора, который сможет сделать анимации для персонажей:

Хагги Вагги, Кисси Мисси, Килли Вилли, Скари Лари - это по сути одни и те же персонажи. просто нужно будет перекинуть анимации с одного на всех (скелет такой же)

Мужчина, девушка

Сиренеголовый, Cartoon Cat

Ходячее молоко

Единорог

Кентавр-девушка

В основном нужны айдлы, объятия, флекс, прыжок в экран и тп. Более детально обязательно распишу, если согласитесь сотрудничать с нами.

Возьмётесь за ГК проект? Есть ли у вас опыт работы с игровыми студиями/игровыми анимациями для лоупольных моделей? Сколько времени обычно занимает работа над анимацией лоупольного персонажа в среднем?

3 года назад
guest_16606347666126
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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