Необходимо определить стоимость создания анимации для видео. Требуется аналогичный стиль анимации, как в указанном примере. Ожидаются предложения по ценам и срокам выполнения.
3d анимации для ГК игры
Добрый день!
Я из гиперказуальной студии, в поисках 3D аниматора, который сможет сделать анимации для персонажей:
Хагги Вагги, Кисси Мисси, Килли Вилли, Скари Лари - это по сути одни и те же персонажи. просто нужно будет перекинуть анимации с одного на всех (скелет такой же)
Мужчина, девушка
Сиренеголовый, Cartoon Cat
Ходячее молоко
Единорог
Кентавр-девушка
В основном нужны айдлы, объятия, флекс, прыжок в экран и тп. Более детально обязательно распишу, если согласитесь сотрудничать с нами.
Возьмётесь за ГК проект? Есть ли у вас опыт работы с игровыми студиями/игровыми анимациями для лоупольных моделей? Сколько времени обычно занимает работа над анимацией лоупольного персонажа в среднем?
Заявки фрилансеров
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