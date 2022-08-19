Анимация

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки513 просмотров

НА FRIDAY NIGHT FUNKIN

https://www.youtube.com/watch?v=l_Y5KvlwxLo

Потрібна анімація як у цьому відео. Короткі відрізок зазвичай менше 10 секунд.

Персонажів напишу коли відповісте!Плачу трохи!Ціна зростатиме, коли ви проявите себе як хороший працівник.Головне проявити постійність у роботі та почнете заробляти хороші гроші…Завдання не складне.

3 года назад
Zakazchick-video
Александр 
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