Требуется создать 2D анимацию, в которой человек и собака идут по дороге с лицевой стороны. Фон должен включать лес или здания, а также периодически пробегающую кошку. Анимация должна быть зациклена на несколько минут. Референс для рисовки предоставлен.
Анимация
НА FRIDAY NIGHT FUNKIN
https://www.youtube.com/watch?v=l_Y5KvlwxLo
Потрібна анімація як у цьому відео. Короткі відрізок зазвичай менше 10 секунд.
Персонажів напишу коли відповісте!Плачу трохи!Ціна зростатиме, коли ви проявите себе як хороший працівник.Головне проявити постійність у роботі та почнете заробляти хороші гроші…Завдання не складне.
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