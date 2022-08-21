Ролик 3д или 2д анимацию

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт7 заявок393 просмотра

5 минутный обучающий видео ролик для детей про историю региона и гончарство

Ролик должен быть озвучен (озвучить можем сами)

Во вложении текст по которому необходимо сделать анимацию

3 года назад
guest_16610866355643
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
Ростислав
 
42 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
36 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Анимация
Антон
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать gif анимацию элемента дизайна

    $15

    Необходимо создать gif анимацию графического элемента с плавным вращением по часовой стрелке. Исходный файл в фигме будет предоставлен. Срок выполнения задания - один день.

    Figma
    Анимация6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация

    $8

    Требуется создать короткую анимацию в стиле Friday Night Funkin, длительностью до 10 секунд. Персонажи будут предоставлены позже. Постоянность в работе обеспечит рост оплаты. Задача не сложная, ожидаются предложения от заинтересованных фрилансеров.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разблокировка Ютуб канала

    Необходимо разработать текст на английском языке для апелляции к Ютубу в связи с блокировкой канала за нарушения, связанные со спамом и принципами сообщества. Ожидается создание убедительного и грамотно составленного обращения для восстановления доступа к каналу.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация для сайта

    Необходимо создать 3 анимации для сайта на Вордпресс, анимировав статичные блоки с движением поездов. Подробное техническое задание будет обсуждено со специалистом.

    WordPress
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 2D animation

    Требуется создать 2D анимацию, в которой человек и собака идут по дороге с лицевой стороны. Фон должен включать лес или здания, а также периодически пробегающую кошку. Анимация должна быть зациклена на несколько минут. Референс для рисовки предоставлен.

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анімація зображення

    Ищется специалист для анимации изображения в Adobe After Effects. Необходимо анимировать элементы из PSD-файла: деревья, цветы, блестки и радуга. Все детали разделены на слои. Цену обсудим.

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3d анимации для ГК игры

    Ищется 3D-аниматор для создания анимаций персонажей в гиперказуальной игре. Необходимо перенести анимации с одного персонажа на других, включая Хагги Вагги, Сиренеголового и других. Требуются айдлы, объятия, прыжки и другие действия. Ожидается опыт работы с игровыми студиями и лоупольными моделями.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анімації

    Необходимо определить стоимость создания анимации для видео. Требуется аналогичный стиль анимации, как в указанном примере. Ожидаются предложения по ценам и срокам выполнения.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптировать гифку под нужное разрешение и изменить бекграунд

    Требуется адаптировать гифку с разрешением 1280x720 до 320x180 с минимальной потерей качества. Также необходимо решить проблемы с бекграундом двух коротких видео в .mp4, чтобы они хорошо смотрелись на сайте. Возможно, потребуется убирание бекграунда или его корректировка для лучшего слияния с фоном сайта.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация персонажей Gacha Life

    Требуется создать анимацию для персонажей Gacha Life длительностью 1-3 минуты. Укажите стоимость за одну минуту анимации и предоставьте образцы выполненных работ.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    3 года назад