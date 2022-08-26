Нужно анимировать картинку, добавить объекты, примеры -

https://www.youtube.com/watch?v=apUSjL394RA4RA

А именно к рисунку ниже - на скамейке появляется мужчина и машет нам рукой , кошка движется рядом с нами , 3-5 секунд

Вопрос в том, возможно ли это? и сколько это будет стоить?

в дальнейшем- Рисунков будет много разных

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