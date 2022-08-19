Анимация 3d

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Закрыт2 заявки290 просмотров

Анимация в 3d персонажа.

https://youtu.be/8kZo-GKq1vU

Анимация менее 10 секунд,как на видео выше.Поначалу плачу 5$,если зарекомендовываете себя,оплата растёт и доходит за пару недель до 20$

3 года назад
guest_16612374478279
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Заявки фрилансеров

Алексей
 
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