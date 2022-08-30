На детский ютуб мультик нужен 3д аниматор Maya (в том числе начинающий и желающие улучшать свои навыки), а также Layout артист. Возможно в одном лице.

Пример анимации

https://www.youtube.com/channel/UC54gPkG3GEwFNDxxueq5__A

Все ассеты предоставляются, в том числе заготовки по анимации.

От аниматора нужна будет анимация по сценарию, от layout артиста расстановка ассетов по местам.

Мультик примерно 1 минута

В заявке пришлите, пожалуйста, ссылку на свое портфолио.