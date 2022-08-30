Необходимо смоделировать и анимировать короткий ролик длиной 10-15 секунд. В качестве примера предоставлен ролик, который поможет понять требования к анимации и дизайну. Ожидается высокий уровень исполнения и внимание к деталям.
3D аниматор Maya + layout
На детский ютуб мультик нужен 3д аниматор Maya (в том числе начинающий и желающие улучшать свои навыки), а также Layout артист. Возможно в одном лице.
Пример анимации
https://www.youtube.com/channel/UC54gPkG3GEwFNDxxueq5__A
Все ассеты предоставляются, в том числе заготовки по анимации.
От аниматора нужна будет анимация по сценарию, от layout артиста расстановка ассетов по местам.
Мультик примерно 1 минута
В заявке пришлите, пожалуйста, ссылку на свое портфолио.
Заявки фрилансеров
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