Необходимо анимировать 100 изображений, предоставленных в формате PNG. Исходники имеются в послойном виде. Требуется внимание к деталям и умение работать с анимацией.
Интро для ютюб канала
Открываю свой канал на ютубе связанный с путешествиями, нужна заставка (интро), музыка уже есть написанная, с вас только подогнать ее под графику. Референс- интро из мульт сериала «корпорация заговора» так же динамично, красочно, но с этническими вставками. В голове есть полная картина как это должно выглядеть, все расскажу и объясню, с вас реализация на 10-15 сек. пишите свои предложения
Заявки фрилансеров
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