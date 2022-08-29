Интро для ютюб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт11 заявок304 просмотра

Открываю свой канал на ютубе связанный с путешествиями, нужна заставка (интро), музыка уже есть написанная, с вас только подогнать ее под графику. Референс- интро из мульт сериала «корпорация заговора» так же динамично, красочно, но с этническими вставками. В голове есть полная картина как это должно выглядеть, все расскажу и объясню, с вас реализация на 10-15 сек. пишите свои предложения

3 года назад
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