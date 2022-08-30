Требуется разработка 5-минутного обучающего видео ролика для детей на тему истории региона и гончарства. Анимация может быть выполнена в 2D или 3D. Озвучка может быть предоставлена заказчиком. В приложении находится текст, по которому необходимо создать анимацию.