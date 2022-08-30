CG-специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка240 просмотров

Необходимо смоделировать и анимировать ролик длиною 10-15 секунд.

(приблизительный пример того, что нужно прикреплен ссылкой) 

https://cloud.mail.ru/public/Fw28/FnVAGR7gZ

3 года назад
guest_16618378300947
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад

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