Анимация презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт11 заявок319 просмотров

Добрый день, Артем.

Меня зовут Алексей, пишу вам из Баку. 

Посмотрите пожалуйста нашу презентацию и скажите, сможете ли ее анимировать, чтобы она стала живой и интересной.

3 года назад
guest_16621246710267
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
Евгения
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
3 года назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Тимур
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Наталия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ковалев
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ильдар
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Николай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
168 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Лёгкая 3д анимация

    Требуется создание простой 3D анимации длительностью 10 секунд за 5$. Также доступна 3D анимация длительностью 45 секунд за 10$. Ожидается качественное и быстрое выполнение задания.

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать аватара и окружение в Blender. Анимировать аватара и/или окруж

    $50

    Требуется 3D художник для создания аватара и окружения в Blender. Необходимо наложить текстуры кимоно на аватара, а также анимировать его и разработать окружение с учетом света и рендеринга. Проект требует творческого подхода и позволяет проявить креативность в выборе аватара и локации.

    Blender
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Активация Gif-анимации на сайте Wordpress при наведении

    Необходимо активировать gif-анимацию на сайте Wordpress при наведении на блок услуг. При обычном состоянии должна отображаться картинка, а при наведении курсора — gif-анимация. Требуется готовая иконка для данного эффекта.

    WordPress
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D анимация в Blender

    $30

    Необходимо разработать 3D анимацию длительностью 1 мин на основе предоставленного видео-примера. Работа должна быть выполнена в Blender или Cinema. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям анимации.

    Blender
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать анимацию собаки на авто

    Требуется создать анимацию для 404 страницы сайта, где собака с длинным носом едет за рулем авто, говорит «еду за запчастями» и объезжает преграды. Собака должна быть смешной и шкодной, двигаться из стороны в сторону и подпрыгивать на машине. Референсы по стилю и анимации предоставлены.

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • CG-специалист

    Необходимо смоделировать и анимировать короткий ролик длиной 10-15 секунд. В качестве примера предоставлен ролик, который поможет понять требования к анимации и дизайну. Ожидается высокий уровень исполнения и внимание к деталям.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D аниматор Maya + layout

    $370

    Ищется 3D аниматор Maya и Layout артист для создания детского мультика длительностью 1 минута. Все ассеты и заготовки по анимации предоставляются. Необходимо анимировать согласно сценарию и расставить ассеты на сцене. Портфолио обязательно.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интро для ютюб канала

    Требуется разработка интро для YouTube канала, посвященного путешествиям. Необходима анимация длительностью 10-15 секунд с динамичной, красочной графикой и этническими вставками. Музыка уже готова, нужно адаптировать ее под визуал. Референс - интро из мультсериала «Корпорация заговор». Поделитесь своими предложениями по реализации.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимировать 100 картинок

    Необходимо анимировать 100 изображений, предоставленных в формате PNG. Исходники имеются в послойном виде. Требуется внимание к деталям и умение работать с анимацией.

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимация 2d

    Требуется разработать 2D-анимационный фильм по рассказу с хронометражем 5-6 минут. Сценарий и раскадровка предоставлены, звук также готов. Сроки исполнения ограничены, важно учитывать все детали и поддерживать качество анимации.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    3 года назад