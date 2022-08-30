Требуется создать анимацию для 404 страницы сайта, где собака с длинным носом едет за рулем авто, говорит «еду за запчастями» и объезжает преграды. Собака должна быть смешной и шкодной, двигаться из стороны в сторону и подпрыгивать на машине. Референсы по стилю и анимации предоставлены.
3D анимация в Blender
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо смоделировать и анимировать короткий ролик длиной 10-15 секунд. В качестве примера предоставлен ролик, который поможет понять требования к анимации и дизайну. Ожидается высокий уровень исполнения и внимание к деталям.Анимация1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $370
Ищется 3D аниматор Maya и Layout артист для создания детского мультика длительностью 1 минута. Все ассеты и заготовки по анимации предоставляются. Необходимо анимировать согласно сценарию и расставить ассеты на сцене. Портфолио обязательно.Анимация3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка интро для YouTube канала, посвященного путешествиям. Необходима анимация длительностью 10-15 секунд с динамичной, красочной графикой и этническими вставками. Музыка уже готова, нужно адаптировать ее под визуал. Референс - интро из мультсериала «Корпорация заговор». Поделитесь своими предложениями по реализации.Анимация11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо анимировать 100 изображений, предоставленных в формате PNG. Исходники имеются в послойном виде. Требуется внимание к деталям и умение работать с анимацией.Анимация17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 2D-анимационный фильм по рассказу с хронометражем 5-6 минут. Сценарий и раскадровка предоставлены, звук также готов. Сроки исполнения ограничены, важно учитывать все детали и поддерживать качество анимации.Анимация9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо анимировать картинку, добавив объекты: мужчина, который машет рукой, и движущаяся кошка. Длительность анимации 3-5 секунд. Задача включает оценку возможности выполнения и стоимости. В дальнейшем планируется создание множества различных рисунков.Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется создать анимацию слез и улыбки смайлика для публикации поста. Плавная анимация слез и неплавная анимация улыбки. Вставить видео в глаза смайлика. Срок выполнения — 2 часа.Анимация3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка анимации для рекламного ролика. Необходимо проработать визуальные эффекты и анимационные сцены, чтобы привлечь внимание аудитории и донести рекламное сообщение.Анимация1 исполнительЗакрыт3 года назад