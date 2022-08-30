3D анимация в Blender

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки408 просмотров

Требуется создать 3D анимацию по примеру. 1 мин ролик в Blender или Cinema

Blender
3 года назад
T1MuR
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Юрий
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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Панамера
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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