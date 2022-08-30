Требуется создать анимацию для 404 страницы сайта, где собака с длинным носом едет за рулем авто, говорит «еду за запчастями» и объезжает преграды. Собака должна быть смешной и шкодной, двигаться из стороны в сторону и подпрыгивать на машине. Референсы по стилю и анимации предоставлены.