В бренд цифровой одежды ANICCA нужен талантливый 3D художник, который легко ориентируется в программе Blender, понимает как работать со светом и рендерингом, анимацией и текстурами.

По ссылке ниже будут все необходимые для работы файлы и описание самого задания и бренда.

https://drive.google.com/drive/folders/1PdjQRy7Cdf7p1eZbVc2Q-FQIJy3HbMeD

Вот краткое описание того, что нужно сделать:

Наше кимоно, которое находится в папке Kimono_1 (там все текстуры и само кимоно), нужно наложить на аватара, которого придумаешь ты.

Также нужно аватара анимировать и сделать крутое окружение с классным светом и рендерингом.

Примерные рефы по окружению, аватарам, анимации, свету и рендеру будут в папке Рефы.

Ну, а в целом, задание довольно творческое) можно придумать любого аватара и любую локацию, которая будет выглядеть топ)