Необходимо активировать gif-анимацию на сайте Wordpress при наведении на блок услуг. При обычном состоянии должна отображаться картинка, а при наведении курсора — gif-анимация. Требуется готовая иконка для данного эффекта.
Создать аватара и окружение в Blender. Анимировать аватара и/или окруж
В бренд цифровой одежды ANICCA нужен талантливый 3D художник, который легко ориентируется в программе Blender, понимает как работать со светом и рендерингом, анимацией и текстурами.
По ссылке ниже будут все необходимые для работы файлы и описание самого задания и бренда.
https://drive.google.com/drive/folders/1PdjQRy7Cdf7p1eZbVc2Q-FQIJy3HbMeD
Вот краткое описание того, что нужно сделать:
Наше кимоно, которое находится в папке Kimono_1 (там все текстуры и само кимоно), нужно наложить на аватара, которого придумаешь ты.
Также нужно аватара анимировать и сделать крутое окружение с классным светом и рендерингом.
Примерные рефы по окружению, аватарам, анимации, свету и рендеру будут в папке Рефы.
Ну, а в целом, задание довольно творческое) можно придумать любого аватара и любую локацию, которая будет выглядеть топ)
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