Требуется 3D художник для создания аватара и окружения в Blender. Необходимо наложить текстуры кимоно на аватара, а также анимировать его и разработать окружение с учетом света и рендеринга. Проект требует творческого подхода и позволяет проявить креативность в выборе аватара и локации.
Лёгкая 3д анимация
Добрый день. Нужна простая 3d анимация на 10 секунд. Одна такая анимация 5$. Короткое 3D анимационное видео 45 секунд 10$.
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