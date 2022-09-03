Нужен человек который сможет сделать анимацию персонажей дота 2 .для. Клипа .

Задумка интересная .

Оплата большая .

Примерное время клипа 3 минуты .

Можете просто сделать анимацию по нашим требованиям .а сам клип уже будет монтажить другой человек .

Если можете и вы то будет просто супер :)