Необходимо анимировать существующую презентацию, чтобы сделать ее более живой и привлекательной для аудитории. Ожидается использование различных анимационных эффектов для улучшения восприятия материала.
Нужен человек который сделает анимационный клип из персонажей дота 2
Нужен человек который сможет сделать анимацию персонажей дота 2 .для. Клипа .
Задумка интересная .
Оплата большая .
Примерное время клипа 3 минуты .
Можете просто сделать анимацию по нашим требованиям .а сам клип уже будет монтажить другой человек .
Если можете и вы то будет просто супер :)
Заявки фрилансеров
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