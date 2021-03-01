О СЕБЕ
Всем привет! Я мультимедийный дизайнер, занимаюсь монтажом различного
видеоконтента и анимацией впрограммах Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects.
Помогу увеличить просмотры ваших видео в TikTok и Instagram.
ОПЫТ
Херсонский национальный технический университет
С 03.2021 по 08.2022 (1 год 4 месяца)
- создание рекламного видеонкотента и ведение
аккаунта университета в TikTok (макс. количество просмотров до 270К);
- преподавание на кафедре дизайна.
ОБРАЗОВАНИЕ
2015-2020
БАКАЛАВР
мультимедийный дизайн
Херсонский национальный технический университет
2020-2021
МАГИСТР
мультимедийный дизайн
Херсонский национальный технический университет
Онлайн-курс по TikTok от Влады Гармаш
Онлайн-курс по Adobe After Effects от онлайн-школы
Хохлов Сабатовский
НАВЫКИ
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Adobe IIIustrator
Портфолио
- Element 3D в After Effects36 просмотров
- Map of Ukraine in After Effects18 просмотров
- Element 3D в After Effects36 просмотров
- 3D Tracking объекта в After Effects23 просмотра
- 3D Tracking объекта в After Effects22 просмотра