О СЕБЕ

Всем привет! Я мультимедийный дизайнер, занимаюсь монтажом различного

видеоконтента и анимацией впрограммах Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects.

Помогу увеличить просмотры ваших видео в TikTok и Instagram.

ОПЫТ

Херсонский национальный технический университет

С 03.2021 по 08.2022 (1 год 4 месяца)

- создание рекламного видеонкотента и ведение

аккаунта университета в TikTok (макс. количество просмотров до 270К);

- преподавание на кафедре дизайна.

ОБРАЗОВАНИЕ

2015-2020

БАКАЛАВР

мультимедийный дизайн

Херсонский национальный технический университет

2020-2021

МАГИСТР

мультимедийный дизайн

Херсонский национальный технический университет

Онлайн-курс по TikTok от Влады Гармаш

Онлайн-курс по Adobe After Effects от онлайн-школы

Хохлов Сабатовский

НАВЫКИ

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Adobe IIIustrator