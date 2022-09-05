Графическое изображение 300x300. Gifs Max 5mb.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки257 просмотров

Необходимо создать изображение gif изображение с одним словом в определенной стилистике. Добавить анимацию для эффекта. 

3 года назад
r_don
Роман 
75 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

reks53
29 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Такого заказчика стоит боготворить)

Заявки фрилансеров

reks53
29 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Илья
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад

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