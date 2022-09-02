Анимация презентации

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Закрытнет заявок31 просмотр

Добрый день, Олег.

Меня зовут Алексей, пишу вам из Баку. 

Посмотрите пожалуйста нашу презентацию и скажите, сможете ли ее анимировать, чтобы она стала живой и интересной.

3 года назад
guest_16621246710267
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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