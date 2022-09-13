Анимация логотипа

Требуется 2D аниматор для создания короткометражных мультиков длительностью от 35 секунд до 2 минут. Работа в долгосрок с возможностью повышения оплаты в зависимости от качества выполнения и соблюдения сроков. Первый месяц оплаты составляет 30$ за минуту анимации.