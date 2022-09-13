Необхідно виготовити анімоване відео для YouTube. Заявка передбачає ознайомлення з прикладами та ідеями для створення відео. Очікується креативний підхід та якісна реалізація анімації.
Анимация логотипа
Необходимо сделать анимацию логотипа
Как в примере плавное появление
https://docs.google.com/document/d/1jUOtd46UrLfAnMwLLnrznwl57bihqwiRnWIQYT_1lxo/edit?usp=sharing
пишите пожалуйста цены и сроки
Заявки фрилансеров
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