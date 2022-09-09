Требуется разработка моушен анимации рекламного баннера для блога в Instagram. Оплата составляет 3 доллара за единицу. Ищется креативный моушен дизайнер.
Анимацию
нужно создать анимацию уже созданного логотипа
книга открывается и от туда появляется название
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