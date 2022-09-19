Сделать анимацию на готовой картинке (svg)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок307 просмотров

Нужно сделать анимацию на картинке, что бы у обезьяны болтыхался нос в разные стороны и выпучивались глаза, длительность 2-3 сек

UPD: На выходе нужна анимация с исходником, что бы каждый кадр был в svg формате, хронометраж 1.2 - 1.5 сек

3 года назад
guest_16633305006929
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

mary_suslova
Мария 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Сделано все быстро и качественно, все пожелания были учтены. Рекомендую
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mary_suslova
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