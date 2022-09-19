Нужно сделать анимацию на картинке, что бы у обезьяны болтыхался нос в разные стороны и выпучивались глаза, длительность 2-3 сек

UPD: На выходе нужна анимация с исходником, что бы каждый кадр был в svg формате, хронометраж 1.2 - 1.5 сек