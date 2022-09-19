Привет! Меня зовут Маша - я мульти дизайнер.
Ко мне можно обратиться за:
Анимированным и статичным контентом для соц сетей
Дизайном лендингов
Презентациями
Ретушью фотографий
Монтажом видео
я работаю в таких программах, как:
Illustrator
Photoshop
Lightroom
After Effects
Premiere Pro
Figma
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Профессиональная обработка фото5 просмотров
- Motion design for white rabbit family14 просмотров
- Beauty video IGTV (съемка+монтаж+цветокоррекция)5 просмотров
- Poseidon (wrf)6 просмотров
- Реставрация фотографий2 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Сделано все быстро и качественно, все пожелания были учтены. Рекомендую
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, в быстрые сроки подтверждение всех правок! Рекомендую:)
Анимация
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга