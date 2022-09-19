mary_suslova

Мария mary_suslova

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет! Меня зовут Маша - я мульти дизайнер.

Ко мне можно обратиться за:

  • Анимированным и статичным контентом для соц сетей

  • Дизайном лендингов

  • Презентациями

  • Ретушью фотографий

  • Монтажом видео

я работаю в таких программах, как:

  • Illustrator

  • Photoshop

  • Lightroom

  • After Effects

  • Premiere Pro

  • Figma

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Отзывы заказчиков

guest_16633305006929
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сделать анимацию на готовой картинке (svg)
Сделано все быстро и качественно, все пожелания были учтены. Рекомендую
Хорошо поставленная задача, в быстрые сроки подтверждение всех правок! Рекомендую:)
Ответный отзыв
Анимация
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга