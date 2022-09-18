Добрый вечер! Вам нужно в стиле игры dont starve together сделать:

- наступление зимы (по типу начала большой снежной бури на весь экран, которая переходит в какую-то картинку)

- наступление ночи (опять же, появление какой-то темноты, какого-то нечто, после которого будет чёрный экран или что-то наподобие)

- дождь (БЕЗ облаков, просто летящие капельки)

- дыновение ветра

- удар молнии (БЕЗ облаков, просто удар молнии)

- солнечные лучи (БЕЗ солнца, просто анимация появления лучей)

- пролетающие птицы ВИД СВЕРХУ (то есть как будто бы летела одна небольшая стайка птиц и Вы находитесь над ней и изображаете её)

Если Вы не знаете об игре DST, то посмотрите иллюстрации по ней или летсплеи, и если сможете повторить тот стиль, то оставьте отклик