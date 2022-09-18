Требуется разработать анимацию для svg-картинки, где у обезьяны будет болтыхаться нос и выпучиваться глаза. Длительность анимации должна составлять 1.2-1.5 сек. На выходе необходимо предоставить анимацию с исходником, где каждый кадр будет в формате svg.
Анимации в стиле игры Dont starve together
Добрый вечер! Вам нужно в стиле игры dont starve together сделать:
- наступление зимы (по типу начала большой снежной бури на весь экран, которая переходит в какую-то картинку)
- наступление ночи (опять же, появление какой-то темноты, какого-то нечто, после которого будет чёрный экран или что-то наподобие)
- дождь (БЕЗ облаков, просто летящие капельки)
- дыновение ветра
- удар молнии (БЕЗ облаков, просто удар молнии)
- солнечные лучи (БЕЗ солнца, просто анимация появления лучей)
- пролетающие птицы ВИД СВЕРХУ (то есть как будто бы летела одна небольшая стайка птиц и Вы находитесь над ней и изображаете её)
Если Вы не знаете об игре DST, то посмотрите иллюстрации по ней или летсплеи, и если сможете повторить тот стиль, то оставьте отклик
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать анимацию логотипа с плавным появлением, аналогично представленному примеру. Включить детали о цене и сроках выполнения работы.Анимация20 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необхідно виготовити анімоване відео для YouTube. Заявка передбачає ознайомлення з прикладами та ідеями для створення відео. Очікується креативний підхід та якісна реалізація анімації.Анимация11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание анимированного рекламного ролика длительностью 5-8 секунд с озвучкой. Сюжет и описание персонажей (осминоги) предоставлены. Возможна реализация как в 2D, так и в 3D анимации. Укажите цену, срок выполнения и примеры необычных рекламных роликов.Анимация3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать анимацию для уже существующего логотипа. Эффект заключается в том, что книга открывается, и из нее появляется название. Ожидается качественная проработка анимационных элементов для привлечения внимания.Анимация16 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Требуется разработка моушен анимации рекламного баннера для блога в Instagram. Оплата составляет 3 доллара за единицу. Ищется креативный моушен дизайнер.Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется 2D аниматор для создания короткометражных мультиков длительностью от 35 секунд до 2 минут. Работа в долгосрок с возможностью повышения оплаты в зависимости от качества выполнения и соблюдения сроков. Первый месяц оплаты составляет 30$ за минуту анимации.Анимация14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать gif-изображение размером 300x300 пикселей с анимацией, содержащим одно слово в определенной стилистике. Размер файла должен быть не более 5mb. Необходима проработка анимации для создания эффекта.Анимация1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $300
Ищется специалист для создания анимации персонажей Dota 2 для клипа длительностью 3 минуты. Задание включает анимацию по конкретным требованиям, монтаж будет выполнять другой человек. Оплата высокая, задумка интересная.Анимация12 заявокЗакрыт3 года назад