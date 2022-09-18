SVG анимация элемента в логотипе

Добрый день, требуется SVG анимация элемента в лого. Вторая буква "O" должна подсвечиваться / мигать как кнопка "включения".

Задача по всей видимости простая, но необходим специалист, который выполнит еще несколько более сложных задач (их обсудим отдельно после). ВАЖНО! Плюс ко всему необходим уверенный навык владения иллюстратором.

Логотип нужен сегодня до 21:00. Жду Ваши предложения по цене.