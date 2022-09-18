Требуется создать анимации для игры, где насекомые стоят на месте. Нужно реализовать анимации для божьей коровки, муравьев (городской, пустынный, лесной) и водомерки. Каждое насекомое должно иметь несколько анимаций, которые будут статичными, но имитировать движение.
SVG анимация элемента в логотипе
Добрый день, требуется SVG анимация элемента в лого. Вторая буква "O" должна подсвечиваться / мигать как кнопка "включения".
Задача по всей видимости простая, но необходим специалист, который выполнит еще несколько более сложных задач (их обсудим отдельно после). ВАЖНО! Плюс ко всему необходим уверенный навык владения иллюстратором.
Логотип нужен сегодня до 21:00. Жду Ваши предложения по цене.
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