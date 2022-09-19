Требуется SVG анимация буквы 'O' в логотипе, которая должна мигать как кнопка 'включения'. Необходимы уверенные навыки в Illustrator. Логотип должен быть готов сегодня до 21:00.
Нужен баннер- креатив + анимация
Нужен креатив для баннеров такого плана как на примерах после утверждения всех экранов дизайна нужно будет анимировать его
behance.net/gallery/121397583/Crypto-Social-Media-Posts-2021-Trading
behance.net/gallery/130585077/Social-Media-2021-IT-Banners?tracking_source=project_owner_other_projects
behance.net/gallery/134802725/YouTube-Banners
behance.net/gallery/129824087/Social-Media-Vol1
behance.net/gallery/120561105/Banners-Social-Media-bannery-kreativy-fb-instagram
Задача: Надо что бы там фигурировал илон маск, что бы хотелось нажать, но только наверное без значков доллара денег и всякой такой ерунды, луче использовать логоипы теслы бинанса форекса.
В общем суть бить на боль человека, что бы он видел в этом офере решение своей проблемы, на то что бьет по карману
Резмер: 1170x200 340x520 728x90 160x600
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать анимации для игры, где насекомые стоят на месте. Нужно реализовать анимации для божьей коровки, муравьев (городской, пустынный, лесной) и водомерки. Каждое насекомое должно иметь несколько анимаций, которые будут статичными, но имитировать движение.Анимация7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка анимаций в стиле игры Don't Starve Together. Необходимо создать эффекты: наступление зимы с бурей, переход в ночь, дождь без облаков, дуновение ветра, удар молнии, солнечные лучи без солнца и пролетающие птицы вид сверху. Ознакомьтесь с иллюстрациями и летсплеями игры для точного воспроизведения стиля.Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать анимацию для svg-картинки, где у обезьяны будет болтыхаться нос и выпучиваться глаза. Длительность анимации должна составлять 1.2-1.5 сек. На выходе необходимо предоставить анимацию с исходником, где каждый кадр будет в формате svg.Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать анимацию логотипа с плавным появлением, аналогично представленному примеру. Включить детали о цене и сроках выполнения работы.Анимация20 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необхідно виготовити анімоване відео для YouTube. Заявка передбачає ознайомлення з прикладами та ідеями для створення відео. Очікується креативний підхід та якісна реалізація анімації.Анимация11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание анимированного рекламного ролика длительностью 5-8 секунд с озвучкой. Сюжет и описание персонажей (осминоги) предоставлены. Возможна реализация как в 2D, так и в 3D анимации. Укажите цену, срок выполнения и примеры необычных рекламных роликов.Анимация3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать анимацию для уже существующего логотипа. Эффект заключается в том, что книга открывается, и из нее появляется название. Ожидается качественная проработка анимационных элементов для привлечения внимания.Анимация16 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Требуется разработка моушен анимации рекламного баннера для блога в Instagram. Оплата составляет 3 доллара за единицу. Ищется креативный моушен дизайнер.Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $35
Требуется 2D аниматор для создания короткометражных мультиков длительностью от 35 секунд до 2 минут. Работа в долгосрок с возможностью повышения оплаты в зависимости от качества выполнения и соблюдения сроков. Первый месяц оплаты составляет 30$ за минуту анимации.Анимация14 заявокЗакрыт3 года назад