Нужен баннер- креатив + анимация

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок273 просмотра

Нужен креатив для баннеров такого плана как на примерах после утверждения всех экранов дизайна нужно будет анимировать его

behance.net/gallery/121397583/Crypto-Social-Media-Posts-2021-Trading

behance.net/gallery/130585077/Social-Media-2021-IT-Banners?tracking_source=project_owner_other_projects

behance.net/gallery/134802725/YouTube-Banners

behance.net/gallery/129824087/Social-Media-Vol1

behance.net/gallery/120561105/Banners-Social-Media-bannery-kreativy-fb-instagram

Задача: Надо что бы там фигурировал илон маск, что бы хотелось нажать, но только наверное без значков доллара денег и всякой такой ерунды, луче использовать логоипы теслы бинанса форекса.

В общем суть бить на боль человека, что бы он видел в этом офере решение своей проблемы, на то что бьет по карману

Резмер: 1170x200 340x520 728x90 160x600

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