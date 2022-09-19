Анимация для клипа (песня)

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Закрыт5 заявок363 просмотра

Нужно нарисовать мультик (самый простой). Песня репчико-хип-хоп. Про коня, девушку и парня. По времени 3.45.

3 года назад
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