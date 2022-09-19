сценарий на английском, сама озвучка так же на английском, вы должны отдать анимационный ролик как в примере, ну похожий, но что бы слова человека который озвучивает совпадали с действиями в видео(длительность этой анимации+- 4 минуты, скорее минус)https://www.dropbox.com/s/9iwovs8hv4jj2pp/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2.mp4?dl=0https://www.dropbox.com/s/ayr51bd6k0kp7xi/Drunk%20and%20High.pdf?dl=0вот 2 файла, в одном находится озвучка(уже готовая), во втором эта же озвучка но в текстовом форматемне очень нужен этот проект в течении суток - двух, максимум трех. Если мне понравится что у вас получилось я бы с вами работал на долгую и давал бы подобные проекты не раз, а так же после успешного выполнения этого проекта я бы повысил ставку за эту работу ПРИМЕР ТОГО ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ВЫХОДЕhttps://www.youtube.com/watch?v=db_G0KjgEPo