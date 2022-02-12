Сверстать лендинг + адаптация

Требуется адаптивная верстка лендига и настройка отправки данных на почту. Пример страницы прикрепляю ниже. Напишите сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется хороший исполнитель с которым сможем еще поработать т.к проектов много!
Нужно сделать качественную вёрстку, адаптив и легкие анимация(за это отдельная плата - (не обязательно)-)
Обязательно нужно осмотреться с макетом!!!
Антибот 3 + 3 =
Ссылка на Макет
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