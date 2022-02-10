Сделать верстку сайта HTML5 CSS3

HTML-версткаЗакрыт26 заявок1067 просмотров
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Нужна верстка HTML5, CSS3 и анимация минимальная не навязчивая.

Использовать нужно бутстрап 5.х или выше. 

В макете 5 страниц (некоторые одинаковые отличаются только картинками и текстом)

Верстка нужна Десктоп и Мобаил (адаптивная)

То что нужно сверстать тут https://www.figma.com/file/s0V8c2jqAxxkTZybX8yQCq/EL-GAMES?node-id=0%3A1

Верстка нужна легкая и обязательно с анимациями. 

HTMLCSS
2 года назад
eldevelop
Димитрий 
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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