Сделать верстку сайта HTML5 CSS3

Нужно сверстать 1 страницу ,дизайн на figma сделан Не пишите посредники Не пишите люди сказочными ценами От сюда мне уже не первый раз верстают Так что жду людей с адекватными ценами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна верстка HTML5, CSS3 и анимация минимальная не навязчивая.
Использовать нужно бутстрап 5.х или выше.
В макете 5 страниц (некоторые одинаковые отличаются только картинками и текстом)
Верстка нужна Десктоп и Мобаил (адаптивная)
То что нужно сверстать тут https://www.figma.com/file/s0V8c2jqAxxkTZybX8yQCq/EL-GAMES?node-id=0%3A1
Верстка нужна легкая и обязательно с анимациями.
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