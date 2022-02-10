Нужно сверстать 1 страницу ,дизайн на figma сделан

$20
HTML-версткаЗакрыт103 заявки2167 просмотров
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Нужно сверстать 1 страницу ,дизайн на figma сделан Не пишите посредники Не пишите люди сказочными ценами От сюда мне уже не первый раз верстают Так что жду людей с адекватными ценами

Figma
2 года назад
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Алсинов 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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    Нужно сверстать сайт https://www.figma.com/file/MoO8C0bP81bfkFLlOsAE2p Опишите ваши цены сколько будет стоить верстка 1 - стоимость верстки с исходными файлами на выходе HTML, CSS, PHP без размещения на хостинге (только файлы); 2 - стоимость верстки на тильде. Дальше будем определяться в ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать лендинг

    Надо сверстать лендинг, изменить текст и картинки, увеличить количество блоков до 10.  Укажите цену и срок. Всё необходимые картинки и текст предоставлю исполнителю. https://www.figma.com/file/fn7TA4MCrTj7Ad2dAPja7Q/Freebie-Agency

    HTML-верстка51 заявка
    Закрыт
    2 года назад