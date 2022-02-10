Адаптивная верстка

Нужно сверстать сайт https://www.figma.com/file/MoO8C0bP81bfkFLlOsAE2p Опишите ваши цены сколько будет стоить верстка 1 - стоимость верстки с исходными файлами на выходе HTML, CSS, PHP без размещения на хостинге (только файлы); 2 - стоимость верстки на тильде. Дальше будем определяться в ...